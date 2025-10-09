«Он выглядел заржавевшим». Карбери оценил игру Овечкина в первом матче «Вашингтона»

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери оценил игру российского нападающего Александра Овечкина в первом матче нового сезона НХЛ с «Бостон Брюинз» (1:3). Россиянин не набрал очков, нанёс три броска по воротам и завершил матч с отрицательным показателем полезности «-1».

«Он выглядел заржавевшим с шайбой. Вот что я видел. У него были хорошие возможности, некоторые выглядели неплохо, но были и ситуации, в которых он хотел бы проявить себя более эффективно. Но потребуется время, и он вернётся в форму», — цитирует Карбери пресс-служба клуба.

Овечкин пропустил неделю тренировочного лагеря из-за травмы нижней части тела, прежде чем вернуться к игре в последних двух предсезонных матчах «Вашингтона».