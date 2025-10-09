Скидки
«Он выглядел заржавевшим». Карбери оценил игру Овечкина в первом матче «Вашингтона»

Комментарии

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери оценил игру российского нападающего Александра Овечкина в первом матче нового сезона НХЛ с «Бостон Брюинз» (1:3). Россиянин не набрал очков, нанёс три броска по воротам и завершил матч с отрицательным показателем полезности «-1».

НХЛ — регулярный чемпионат
09 октября 2025, четверг. 02:30 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
1 : 3
Бостон Брюинз
Бостон
0:1 Пастрняк (Задоров, Гики) – 32:07     1:1 Уилсон (Чикран, Протас) – 47:03     1:2 Линдхольм (Пастрняк, Заха) – 47:41 (pp)     1:3 Гики (Пастрняк, Линдхольм) – 59:02    

«Он выглядел заржавевшим с шайбой. Вот что я видел. У него были хорошие возможности, некоторые выглядели неплохо, но были и ситуации, в которых он хотел бы проявить себя более эффективно. Но потребуется время, и он вернётся в форму», — цитирует Карбери пресс-служба клуба.

Овечкин пропустил неделю тренировочного лагеря из-за травмы нижней части тела, прежде чем вернуться к игре в последних двух предсезонных матчах «Вашингтона».

Комментарии
