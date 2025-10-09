«Он выглядел заржавевшим». Карбери оценил игру Овечкина в первом матче «Вашингтона»
Поделиться
Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери оценил игру российского нападающего Александра Овечкина в первом матче нового сезона НХЛ с «Бостон Брюинз» (1:3). Россиянин не набрал очков, нанёс три броска по воротам и завершил матч с отрицательным показателем полезности «-1».
НХЛ — регулярный чемпионат
09 октября 2025, четверг. 02:30 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
1 : 3
Бостон Брюинз
Бостон
0:1 Пастрняк (Задоров, Гики) – 32:07 1:1 Уилсон (Чикран, Протас) – 47:03 1:2 Линдхольм (Пастрняк, Заха) – 47:41 (pp) 1:3 Гики (Пастрняк, Линдхольм) – 59:02
«Он выглядел заржавевшим с шайбой. Вот что я видел. У него были хорошие возможности, некоторые выглядели неплохо, но были и ситуации, в которых он хотел бы проявить себя более эффективно. Но потребуется время, и он вернётся в форму», — цитирует Карбери пресс-служба клуба.
Овечкин пропустил неделю тренировочного лагеря из-за травмы нижней части тела, прежде чем вернуться к игре в последних двух предсезонных матчах «Вашингтона».
Комментарии
- 9 октября 2025
-
13:55
-
13:40
-
13:30
-
13:15
-
13:05
-
13:00
-
12:40
-
12:30
-
12:15
-
12:00
-
11:45
-
11:15
-
11:05
-
10:45
-
10:25
-
10:10
-
09:50
-
09:40
-
09:20
-
09:10
-
09:00
-
08:40
-
08:33
-
08:22
-
08:15
-
08:14
-
08:13
-
07:39
-
07:34
-
07:13
-
07:01
-
06:43
-
06:38
-
06:34
-
06:24