«Трактор» — «Барыс»: онлайн-трансляция матча КХЛ 2025-2026 начнётся в 17:00 мск

Сегодня, 9 октября, в Челябинске на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Трактором» и астанинским «Барысом». Встреча начнётся в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Это будет второй матч между командами из четырёх запланированных в текущем сезоне. В первой встрече команд в Астане победу праздновала казахстанская команда со счётом 4:3 в овертайме.

На данный момент «Трактор» располагается на шестой строчке в таблице Восточной конференции КХЛ, «Барыс» там же занимает восьмое место.