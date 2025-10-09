Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Трактор — Барыс: онлайн-трансляция матча КХЛ 2025-2026 начнётся в 17:00 мск

«Трактор» — «Барыс»: онлайн-трансляция матча КХЛ 2025-2026 начнётся в 17:00 мск
Комментарии

Сегодня, 9 октября, в Челябинске на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Трактором» и астанинским «Барысом». Встреча начнётся в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Фонбет Чемпионат КХЛ
09 октября 2025, четверг. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Не начался
Барыс
Астана
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Это будет второй матч между командами из четырёх запланированных в текущем сезоне. В первой встрече команд в Астане победу праздновала казахстанская команда со счётом 4:3 в овертайме.

На данный момент «Трактор» располагается на шестой строчке в таблице Восточной конференции КХЛ, «Барыс» там же занимает восьмое место.

Материалы по теме
У «Трактора» проблемы? Проиграли три матча кряду, а вратарь подвергается жёсткой критике
У «Трактора» проблемы? Проиграли три матча кряду, а вратарь подвергается жёсткой критике
Календарь КХЛ
Турнирная таблица КХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android