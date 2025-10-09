Скидки
Франко-канадский хоккеист «Трактора»: Россия — красивейшая и безопасная страна
Новичок «Трактора» нападающий Пьеррик Дюбе заявил, что Россия – одна из красивейших и безопасных стран мира. Франко-канадский форвард выступает за «Трактор» с текущего сезона.

«Россия – одна из красивейших стран, в которых я бывал в своей жизни. Возможно, самая безопасная страна из всех, где я был. Русские очень гостеприимные и добрые, они хорошо относятся к тебе. Особенно любовь людей ощущается в Челябинске: куда бы ты ни пошёл, болельщики всегда подходят, фотографируются. Когда ощущаешь такую поддержку и любовь, забываешь обо всём плохом в мире.

Конечно, все знают, что происходит, от этого никто не открещивается, это часть жизни. Но если говорить в целом, Россия – такая же обычная страна, как и остальные. Вы не поймёте, насколько Россия классная, насколько хорошие здесь люди, пока не побываете здесь и не встретите их. Рекомендую каждому хоккеисту приехать сюда», — цитирует Дюбе Sport24.

Дюбе: неучастие России на ОИ — большое упущение. Франция попала туда, ничего не сделав
