«Северсталь» проведёт домашнюю серию в альтернативной синей форме

«Северсталь» проведёт первую домашнюю серию октября в альтернативной синей форме — цветах главного партнёра череповецкого клуба, ПАО «Северсталь».

«Специально к юбилею создан памятный патч в фирменных цветах компании, с изображением Череповецкого металлургического комбината. Он символизирует мощь производства и вклад металлургов в развитие города. Этот элемент формы стал визуальным знаком уважения к тем, кто куёт основу общей силы. Эти матчи мы посвящаем 70-летию Череповецкого металлургического комбината — партнёра, с которым нас связывает общая история и стремление к победам!» — говорится в сообщении пресс-службы клуба.

Фото: «Северсталь»

Соперниками «Северстали» в домашней серии станут «Сочи», «Локомотив» и «Автомобилист». Матчи пройдут 9, 13 и 15 октября.