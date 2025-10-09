Нападающий Евгений Кузнецов принял участие в тренировке «Металлурга». Ранее форвард подписал однолетний контракт с магнитогорским клубом и пока ещё не дебютировал в текущем сезоне. Форвард может принять участие в ближайшем матче «Металлурга» с нижегородским «Торпедо» 10 октября.

Фото: «Металлург»

Кузнецов перебрался в «Металлург» 1 октября 2025 года. В прошлом сезоне 33-летний нападающий выступал за санкт-петербургский СКА. В регулярном сезоне-2025/2026 КХЛ Кузнецов провёл лишь 39 матчей из-за различных травм и набрал 37 (12+25) очков. Напомним, Евгений выступал в НХЛ за «Вашингтон Кэпиталз» с 2014 по 2024 год и стал в его составе обладателем Кубка Стэнли. Всего в рамках Континентальной хоккейной лиги Кузнецов сыграл 296 матчей, в которых забил 91 шайбу и отдал 116 результативных передач.