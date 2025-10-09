«Осознаю, я не особо талантливый хоккеист». Романов — о своём новом статусе в «Айлендерс»

Защитник «Нью-Йорк Айлендерс» Александр Романов заявил, что не считает себя талантливым хоккеистом.

— «Айлендерс» всяческих удач, но больше интересно, как ты себя лично чувствуешь с новым контрактом, в новом статусе? Например, твой хороший друг Михаил Сергачёв честно признавался, что столкнулся с большими внутренними сложностями после подписания крупного соглашения.

— Сейчас вот даже на секунду удивился, но ведь реально с Мишей этот момент не обсуждал, хотя чужой опыт тоже идёт на пользу. Здесь важнее другое: давно, считаю, разобрался в себе, в том, что и как влияет на мою игру. Мне надо постоянно и много работать, прямо реально впахивать. Как только чуть сбавляю, то сразу что-то начинает валиться. Чётко осознаю, я не особо талантливый хоккеист, чтобы играть на каком-то имеющемся багаже, набирать очки и давать результат. Мне надо каждую тренировку, каждый матч, каждый эпизод хреначить в полную.

— Получается, что с таким походом цифры контракта не имеют для тебя значения?

— Сезон же ещё не начался. Поэтому сейчас можно говорить что угодно. Могу только сказать, что очень старался летом. Надеюсь, будет эффект. Каждый хоккеист в НХЛ мечтает выиграть Кубок Стэнли. У меня такого трофея нет, однако я понимаю, какой ценой такие победы достигаются, — сказал Романов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Петром Терещенковым.