Плющев: надо задавать Ларионову вопросы по составу, игра СКА невзрачная и неубедительная

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев поделился мнением о качестве игры СКА и удивился выведению из состава нападающего Николая Голдобина, который пропустил два последних матча команды. СКА потерпел пять поражений кряду и занимает восьмое место в Западной конференции, набрав 13 очков в 13 матчах.

«Не знаю, какие задачи перед нынешним СКА, но по нынешнему составу вопросы надо задавать Ларионову. Наверное, Голдобина берегут на плей-офф, а убрать его на матч с «Локомотивом» – тактическая перестановка (смеётся). Знаю, что они очень давно за Николаем ходили кругами. Добились того, что человек из «Спартака» ушёл в СКА, но что там происходит внутри клуба сейчас – не знаю.

На сегодняшний день у СКА невзрачная и неубедительная игра. Смотрите на табло, оно всё определяет. Площадка показывает, кто из себя чего стоит», – цитирует Плющева «Советский спорт».