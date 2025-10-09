Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Все понимают, что тут дело не в трюках». Романов высказался об адаптации Шабанова в НХЛ

«Все понимают, что тут дело не в трюках». Романов высказался об адаптации Шабанова в НХЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Защитник «Нью-Йорк Айлендерс» Александр Романов рассказал об адаптации новичка клуба Максима Шабанова.

— Как влился в команду Максим Шабанов?
— Мы же знаем, как у всех по-разному адаптация к североамериканскому хоккею проходит. Не каждый может приехать и грузить голы и передачи в каждом матче. Step by Step. А предсезонные игры вообще не показатель ничего. Здесь даже разговаривать не о чем.

— Просто после нескольких игр без очков уже какие-то оценки пошли в российской прессе не особо оптимистичные.
— Здесь очки пока ни при чём. Видно, что игрок очень техничный, с головой, понимает хоккей. Но любому нужно время, чтобы понять, что тут вообще происходит. Очень сильное отличие от той же КХЛ.

— В КХЛ, кстати, Макса отличала способность разные технические трюки в матчах исполнять.
— Тут такие трюки с обводками какими-то оригинальными, в принципе, практически не проходят. Да и все понимают, что дело не в трюках. Максиму сейчас надо почувствовать уверенность. Гол в последней встрече должен помочь. Его же брали не под меньшинство колоть соперников и шайбу ловить, а для большинства, для игры в зоне атаки. Надо привыкнуть поскорее, — сказал Романов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Петром Терещенковым.

Полную версию эксклюзивного интервью с Александром Романовым читайте на «Чемпионате»:
«Мы играли противно — ни себе ни людям». Интервью с российским защитником «Айлендерс»
Эксклюзив
«Мы играли противно — ни себе ни людям». Интервью с российским защитником «Айлендерс»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android