«Все понимают, что тут дело не в трюках». Романов высказался об адаптации Шабанова в НХЛ

Защитник «Нью-Йорк Айлендерс» Александр Романов рассказал об адаптации новичка клуба Максима Шабанова.

— Как влился в команду Максим Шабанов?

— Мы же знаем, как у всех по-разному адаптация к североамериканскому хоккею проходит. Не каждый может приехать и грузить голы и передачи в каждом матче. Step by Step. А предсезонные игры вообще не показатель ничего. Здесь даже разговаривать не о чем.

— Просто после нескольких игр без очков уже какие-то оценки пошли в российской прессе не особо оптимистичные.

— Здесь очки пока ни при чём. Видно, что игрок очень техничный, с головой, понимает хоккей. Но любому нужно время, чтобы понять, что тут вообще происходит. Очень сильное отличие от той же КХЛ.

— В КХЛ, кстати, Макса отличала способность разные технические трюки в матчах исполнять.

— Тут такие трюки с обводками какими-то оригинальными, в принципе, практически не проходят. Да и все понимают, что дело не в трюках. Максиму сейчас надо почувствовать уверенность. Гол в последней встрече должен помочь. Его же брали не под меньшинство колоть соперников и шайбу ловить, а для большинства, для игры в зоне атаки. Надо привыкнуть поскорее, — сказал Романов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Петром Терещенковым.