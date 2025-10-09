Скидки
Терещенко — об «Ак Барсе»: не думаю, что вина лежит на главном тренере, дело в хоккеистах

Терещенко — об «Ак Барсе»: не думаю, что вина лежит на главном тренере, дело в хоккеистах
Комментарии

Трёхкратный чемпион мира Алексей Терещенко высказался о проблемах на старте сезона у «Ак Барса». Казанский клуб после 13 матчей занимает четвёртое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ.

«Проблемы «Ак Барса» тянутся ещё с прошлого сезона. С тех пор ничего не изменилось. Страдают все те же места, что и раньше. В первую очередь надо разбираться внутри коллектива. Не думаю, что вина лежит на главном тренере. Дело в хоккеистах и в их отношении», — приводит слова Терещенко Metaratings.

Ранее «Ак Барс» заключил пробный контракт с 21-летним нападающим.

