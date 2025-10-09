«Потенциал бескрайний». Романов поделился впечатлением о первом номере драфта НХЛ Шефере

Защитник «Нью-Йорк Айлендерс» Александр Романов оценил игру первого номера драфта НХЛ — 2025 хоккеиста обороны клуба Мэттью Шефера.

— Он классный парень, очень талантливый. С трудолюбием порядок. Катается отлично, много создаёт в атаке. Очень хороший игрок.

— Сам понимаешь, что всегда интересны оценки на предмет, как далеко он может пойти?

— Потенциал бескрайний. По нему видно, что это игрок с шайбой, не разрушитель, не домосед. Талант в этом, катание сумасшедшее, скорость, хороший щелчок, видение игры.

Но в обороне ты же столкнёшься со сложностями. Ему 18 лет, ты не можешь быть не сыроват для НХЛ. Надо обтереться, получить опыт противостояния с лучшими игроками мира. Их мастерство, их решения, их хитрость сильно отличается от того, с чем сталкиваешься в молодёжном хоккее. Нужен как минимум сезон, чтобы полностью освоиться.

Однако здесь надо понимать, что оборонительные навыки воспитать в себе проще. А вот в атаке большого скачка без таланта у тебя не будет. У него он, ещё раз повторю, огромный, — сказал Романов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Петром Терещенковым.