Романов: на предсезонке НХЛ просто не до смеха. После матчей мысли: «Повалил-ка я домой»

Защитник «Нью-Йорк Айлендерс» Александр Романов рассказал о работе во время предсезонной подготовки к сезону.

«Жизнь на предсезонке не очень весёлая. Мы после игры помылись, сели в свои машины, поехали домой и не можем уснуть до двух часов ночи. Просто не отключаешься. Потому что на следующий день вставать в семь утра — и опять на тренировку. И так вообще без выходных. Поэтому предсезонка — не лучшее время для общения. В сезоне, если с кем пересекаемся из других команд, то есть какие-то истории. На кемпе просто не до смеха. Ты выходишь сразу с мыслями: «Нафиг, повалил-ка я домой поскорее. Не могу уже эту раздевалку видеть», — сказал Романов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Петром Терещенковым.