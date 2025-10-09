Скидки
Романов: «Айлендерс» играли противно. Грубо говоря, мы сами не понимали, что от себя ждать

Защитник «Нью-Йорк Айлендерс» Александр Романов поделился ожиданиями от выступления «островитян» в новом сезоне НХЛ.

— Но по итогам работы в лагере у тебя есть оптимизм?
— Я всегда смотрю с позитивом. Жду как минимум выхода в плей-офф, но нам всем надо работать и адекватно оценивать свои силы. Больше всего я хочу, чтобы мы сделали шаг к большей уверенности. Вот есть же команды-победители, которые знают, что, как бы ни складывался любой матч, у них всегда есть шанс на победу. Очень хочу испытывать такие ощущения.

— Что делать для этого?
— Сейчас у нас уже вся команда собралась за две недели до старта кемпа. У меня же не у одного схожие надежды. Мы играли противно, ни себе ни людям, и сами, грубо говоря, не понимали, что от себя ждать. Поэтому мы, возможно, и должны остаться противной командой для соперника, однако со своей стороны лучше понимать свои реальные возможности, — сказал Романов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Петром Терещенковым.

Полную версию эксклюзивного интервью с Александром Романовым читайте на «Чемпионате»:
«Мы играли противно — ни себе ни людям». Интервью с российским защитником «Айлендерс»
«Мы играли противно — ни себе ни людям». Интервью с российским защитником «Айлендерс»
