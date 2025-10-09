Воробьёв: у Дорофеева в юности было всё, кроме желания работать, но он сделал выводы

Бывший главный тренер «Металлурга» Илья Воробьёв оценил игру форварда «Вегас Голден Найтс» Павла Дорофеева, который в игре с Лос-Анджелес Кингз (5:6 Б) оформил хет-трик. Специалист работал с форвардом в магнитогорском клубе.
«Павел тогда ещё был тинейджером, при нём было всё, кроме желания работать. У него были хорошие руки, голова, но он не совсем был готов к переходу во взрослый хоккей. Потом его жизнь пошатала, был в системе «Трактора», и слава богу, что он не загубил свой талант. Многие ребята с талантом решали, что им все должны, переставали работать. А он в нужный момент сделал выводы и сделал из себя того, кем он должен быть.
Видно, что он вырос прежде всего «в голове». У него супербросок, что он показал сегодня, хорошее мышление, все данные очень качественного игрока. Важный момент, ему дали шанс в организации, которым он воспользовался. Он был готов работать, драться, кусаться», — цитирует Воробьёва ТАСС.
- 9 октября 2025
-
17:08
-
16:55
-
16:35
-
16:30
-
16:18
-
16:05
-
15:40
-
15:20
-
15:05
-
15:00
-
14:40
-
14:30
-
14:20
-
14:05
-
13:55
-
13:40
-
13:30
-
13:15
-
13:05
-
13:00
-
12:40
-
12:30
-
12:15
-
12:00
-
11:45
-
11:15
-
11:05
-
10:45
-
10:25
-
10:10
-
09:50
-
09:40
-
09:20
-
09:10
-
09:00