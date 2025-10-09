Воробьёв: у Дорофеева в юности было всё, кроме желания работать, но он сделал выводы

Бывший главный тренер «Металлурга» Илья Воробьёв оценил игру форварда «Вегас Голден Найтс» Павла Дорофеева, который в игре с Лос-Анджелес Кингз (5:6 Б) оформил хет-трик. Специалист работал с форвардом в магнитогорском клубе.

«Павел тогда ещё был тинейджером, при нём было всё, кроме желания работать. У него были хорошие руки, голова, но он не совсем был готов к переходу во взрослый хоккей. Потом его жизнь пошатала, был в системе «Трактора», и слава богу, что он не загубил свой талант. Многие ребята с талантом решали, что им все должны, переставали работать. А он в нужный момент сделал выводы и сделал из себя того, кем он должен быть.

Видно, что он вырос прежде всего «в голове». У него супербросок, что он показал сегодня, хорошее мышление, все данные очень качественного игрока. Важный момент, ему дали шанс в организации, которым он воспользовался. Он был готов работать, драться, кусаться», — цитирует Воробьёва ТАСС.