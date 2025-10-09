Скидки
«Огонёк в матче будет». Разин анонсировал дебют Кузнецова за «Металлург» в ближайшей игре

«Огонёк в матче будет». Разин анонсировал дебют Кузнецова за «Металлург» в ближайшей игре
Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин заявил, что нападающий магнитогорского клуба Евгений Кузнецов дебютирует за команду в ближайшей встрече с «Торпедо», которая состоится завтра, 10 октября.

«Огонёк в матче будет, да, Евгений Кузнецов выйдет завтра! Мы посмотрим, как он здесь тренировался без нас, в какой он форме. Завтрашняя игра позволяет нам это сделать. У нас 13‑м нападающим будет Миша Фёдоров, в любой момент он может заменить Кузнецова, если у Женьки не пойдёт. Что касается каких‑то драк, то я своих хоккеистов попрошу этого не делать», — приводит слова Разина «Матч ТВ».

Кузнецов перебрался в «Металлург» 1 октября 2025 года. В прошлом сезоне 33-летний нападающий выступал за санкт-петербургский СКА. В регулярном сезоне-2025/2026 КХЛ Кузнецов провёл 39 матчей и набрал 37 (12+25) очков.

