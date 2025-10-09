Скидки
Хоккей

Лозебников покинул «Сибирь», вратарь не сыграл ни одного матча за клуб с ноября 2024 года

Лозебников покинул «Сибирь», вратарь не сыграл ни одного матча за клуб с ноября 2024 года
Комментарии

Голкипер Дмитрий Лозебников покинул «Сибирь», сообщает пресс-служба новосибирского клуба.

«Благодарим вратаря за работу в нашей команде и желаем успехов в дальнейшей карьере!» — сказано в сообщении команды.

27-летний Лозебников перешёл в «Сибирь» из «Амура» в ноябре 2024 года. После обмена он не провёл ни одного матча за новый клуб. В текущем сезоне на счету вратаря пять игр за «Динамо-Алтай» из ВХЛ, в которых он отразил 93,8% бросков.

«Сибирь» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграла 11 встреч, в которых набрала 10 очков. Новосибирский клуб располагается на предпоследнем, 10-м месте в таблице Востока.

