Лозебников покинул «Сибирь», вратарь не сыграл ни одного матча за клуб с ноября 2024 года

Голкипер Дмитрий Лозебников покинул «Сибирь», сообщает пресс-служба новосибирского клуба.
«Благодарим вратаря за работу в нашей команде и желаем успехов в дальнейшей карьере!» — сказано в сообщении команды.
27-летний Лозебников перешёл в «Сибирь» из «Амура» в ноябре 2024 года. После обмена он не провёл ни одного матча за новый клуб. В текущем сезоне на счету вратаря пять игр за «Динамо-Алтай» из ВХЛ, в которых он отразил 93,8% бросков.
«Сибирь» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграла 11 встреч, в которых набрала 10 очков. Новосибирский клуб располагается на предпоследнем, 10-м месте в таблице Востока.