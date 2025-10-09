Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Три российских вратаря попали в топ-5 главных претендентов на «Везину» по версии сайта НХЛ

Официальный сайт Национальной хоккейной лиги представил главных претендентов на «Везина Трофи» — приз лучшему вратарю сезона.

По результатам опроса в топ-5 главных претендентов на «Везину» вошли три российских вратаря: Андрей Василевский («Тампа-Бэй Лайтнинг»), Игорь Шестёркин («Нью-Йорк Рейнджерс») и Сергей Бобровский («Флорида Пантерз»).

Полностью топ-5 главных претендентов на «Везину» по версии сайта НХЛ выглядит так (баллы присуждались по принципу 5-4-3-2-1):

1. Коннор Хеллебайк, «Виннипег Джетс» (61 очко, семь первых мест);

2. Андрей Василевский, «Тампа-Бэй Лайтнинг» (43, 2);

3. Джейк Эттингер, «Даллас Старс» (42, 2);

4. Игорь Шестёркин, «Нью-Йорк Рейнджерс» (25, 3);

5. Сергей Бобровский, «Флорида Пантерз» (16, 1).

Отметим, что в список попал Илья Сорокин из «Нью-Йорк Айлендерс», набравший два балла.