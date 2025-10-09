Скидки
Хоккей

Три российских вратаря попали в топ-5 главных претендентов на «Везину» по версии сайта НХЛ

Три российских вратаря попали в топ-5 главных претендентов на «Везину» по версии сайта НХЛ
Комментарии

Официальный сайт Национальной хоккейной лиги представил главных претендентов на «Везина Трофи» — приз лучшему вратарю сезона.

По результатам опроса в топ-5 главных претендентов на «Везину» вошли три российских вратаря: Андрей Василевский («Тампа-Бэй Лайтнинг»), Игорь Шестёркин («Нью-Йорк Рейнджерс») и Сергей Бобровский («Флорида Пантерз»).

Полностью топ-5 главных претендентов на «Везину» по версии сайта НХЛ выглядит так (баллы присуждались по принципу 5-4-3-2-1):

1. Коннор Хеллебайк, «Виннипег Джетс» (61 очко, семь первых мест);
2. Андрей Василевский, «Тампа-Бэй Лайтнинг» (43, 2);
3. Джейк Эттингер, «Даллас Старс» (42, 2);
4. Игорь Шестёркин, «Нью-Йорк Рейнджерс» (25, 3);
5. Сергей Бобровский, «Флорида Пантерз» (16, 1).

Отметим, что в список попал Илья Сорокин из «Нью-Йорк Айлендерс», набравший два балла.

