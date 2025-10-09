«Рано делать эйфорические выводы». Плющев — о хет-трике Дорофеева

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев оценил игру форварда «Вегас Голден Найтс» Павла Дорофеева, который в матче с Лос-Анджелес Кингз (5:6 Б) оформил хет-трик.

«Знаете, по одной игре сложно делать глубокие и, самое главное, эйфорические выводы. Это совершенно ни к чему, потому что разные соперники, разная подготовка на разном уровне. Кто-то на сегодняшний момент готов лучше, кто-то — хуже. Всё покажет уже середина сезона, когда все войдут в колею. Тогда и будет видно, насколько игроки готовы к решению больших задач — как личных, так и командных», — приводит слова Плющева «Газета.Ru».