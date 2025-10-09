Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Рано делать эйфорические выводы». Плющев — о хет-трике Дорофеева

«Рано делать эйфорические выводы». Плющев — о хет-трике Дорофеева
Комментарии

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев оценил игру форварда «Вегас Голден Найтс» Павла Дорофеева, который в матче с Лос-Анджелес Кингз (5:6 Б) оформил хет-трик.

НХЛ — регулярный чемпионат
09 октября 2025, четверг. 05:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
5 : 6
Б
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
0:1 Кузьменко (Копитар, Фиала) – 04:41 (pp)     0:2 Байфилд – 11:57     1:2 Дорофеев – 22:10     1:3 Мэлотт (Армиа, Тюркотт) – 33:41     2:3 Дорофеев (Стоун, Айкел) – 37:32 (pp)     3:3 Дорофеев (Стоун, Айкел) – 39:14 (pp)     4:3 Айкел (Марнер, Барбашёв) – 45:06     5:3 Барбашёв (Айкел, Марнер) – 48:43     5:4 Мур (Дано, Даути) – 51:39 (sh)     5:5 Кларк (Байфилд, Кузьменко) – 54:00     5:6 Мур – 65:00    

«Знаете, по одной игре сложно делать глубокие и, самое главное, эйфорические выводы. Это совершенно ни к чему, потому что разные соперники, разная подготовка на разном уровне. Кто-то на сегодняшний момент готов лучше, кто-то — хуже. Всё покажет уже середина сезона, когда все войдут в колею. Тогда и будет видно, насколько игроки готовы к решению больших задач — как личных, так и командных», — приводит слова Плющева «Газета.Ru».

Материалы по теме
Воробьёв: у Дорофеева в юности было всё, кроме желания работать, но он сделал выводы
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android