«Рано делать эйфорические выводы». Плющев — о хет-трике Дорофеева
Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев оценил игру форварда «Вегас Голден Найтс» Павла Дорофеева, который в матче с Лос-Анджелес Кингз (5:6 Б) оформил хет-трик.
НХЛ — регулярный чемпионат
09 октября 2025, четверг. 05:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
5 : 6
Б
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
0:1 Кузьменко (Копитар, Фиала) – 04:41 (pp) 0:2 Байфилд – 11:57 1:2 Дорофеев – 22:10 1:3 Мэлотт (Армиа, Тюркотт) – 33:41 2:3 Дорофеев (Стоун, Айкел) – 37:32 (pp) 3:3 Дорофеев (Стоун, Айкел) – 39:14 (pp) 4:3 Айкел (Марнер, Барбашёв) – 45:06 5:3 Барбашёв (Айкел, Марнер) – 48:43 5:4 Мур (Дано, Даути) – 51:39 (sh) 5:5 Кларк (Байфилд, Кузьменко) – 54:00 5:6 Мур – 65:00
«Знаете, по одной игре сложно делать глубокие и, самое главное, эйфорические выводы. Это совершенно ни к чему, потому что разные соперники, разная подготовка на разном уровне. Кто-то на сегодняшний момент готов лучше, кто-то — хуже. Всё покажет уже середина сезона, когда все войдут в колею. Тогда и будет видно, насколько игроки готовы к решению больших задач — как личных, так и командных», — приводит слова Плющева «Газета.Ru».
