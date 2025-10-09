«Теперь он хочет ограбить мой счёт?» Гретцки забыл, что обещал Овечкину машину за 900 шайб

Легендарный экс-нападающий Уэйн Гретцки заявил, что забыл о своём обещании подарить машину нападающему «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину после того, как россиянин забросит 900 шайб в НХЛ.

«Для меня это новость (улыбается). Ранее он побил мой рекорд, а теперь хочет ограбить мой счёт в банке?» — заявил Гретцки в эфире TNT.

«Честно говоря, я этого не помню (улыбвается). Я слишком стар для всего этого», — сказал Овечкин во время интервью на TNT.

Грецтки пообещал подарить машину Овечкину во время церемонии празднования рекордной шайбы Александра в ворота «Нью-Йорк Айлендерс».

— Если доберёшься до 900, я, возможно, куплю тебе машину, — сказал тогда Гретцки.

— Я постараюсь, — ответил Овечкин.

На данный момент на счету россиянина 897 заброшенных шайб.