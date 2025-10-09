Скидки
Контракт Айкела с «Вегасом» — пятый в истории НХЛ по общей сумме соглашения

Восьмилетний контракт нападающего Джека Айкела с «Вегас Голден Найтс» на общую сумму $ 108 млн стал пятым в истории НХЛ по общей сумме соглашения.

Выше Айкела располагаются соглашения Ши Уэбера с «Нэшвилл Предаторз» ($ 110 млн), Леона Драйзайтля с «Эдмонтон Ойлерз» ($ 112 млн), Александра Овечкина с «Вашингтон Кэпиталз» ($ 124 млн) и Кирилла Капризова с «Миннесотой Уайлд» ($ 136 млн).

В прошлом сезоне американский нападающий набрал 94 (28+66) очка при показателе полезности «+32» в 77 матчах регулярного чемпионата НХЛ. В плей-офф форвард отметился 10 (1+9) очками при показателе полезности «-8» в 11 играх. Всего в рамках НХЛ Айкел сыграл 617 встреч, в которых забросил 240 шайб и отдал 372 результативных передач. В составе «Вегаса» форвард стал обладателем Кубка Стэнли.

Материалы по теме
Джек Айкел продлил контракт с «Вегасом» на общую сумму $ 108 млн — Фридман
