Трактор — Барыс, результат матча 9 октября 2025 года, счёт 3:2 ОТ, КХЛ 2025/2026

«Трактор» прервал четырёхматчевую серию поражений, победив в овертайме «Барыс»
В Челябинске на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Трактором» и астанинским «Барысом». Встреча завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 3:2.

Фонбет Чемпионат КХЛ
09 октября 2025, четверг. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
3 : 2
ОТ
Барыс
Астана
0:1 Мухаметов (Кайыржан, Шайхмедденов) – 01:12 (5x5)     1:1 Светлаков (Глотов, Гросс) – 22:48 (5x5)     1:2 Симонов (Уолш, Николишин) – 32:59 (5x4)     2:2 Кадейкин (Глотов, Дэй) – 39:21 (5x5)     3:2 Григоренко (Ливо) – 63:51 (3x3)    

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

На второй минуте первого периода Максим Мухаметов открыл счёт во встрече. В начале второго периода Андрей Светлаков восстановил равенство в счёте. На 13-й минуте периода Семён Симонов вновь вывел казахстанский клуб вперёд. За 39 секунд до конца второго периода Александр Кадейкин сделал счёт 2:2. В овертайме Михаил Григоренко принёс хозяевам победу.

В следующей игре «Трактор» встретится с «Локомотивом» 11 октября. «Барыс» 12 октября примет на своём льду «Торпедо».

