«Трактор» прервал четырёхматчевую серию поражений, победив в овертайме «Барыс»

В Челябинске на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Трактором» и астанинским «Барысом». Встреча завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 3:2.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

На второй минуте первого периода Максим Мухаметов открыл счёт во встрече. В начале второго периода Андрей Светлаков восстановил равенство в счёте. На 13-й минуте периода Семён Симонов вновь вывел казахстанский клуб вперёд. За 39 секунд до конца второго периода Александр Кадейкин сделал счёт 2:2. В овертайме Михаил Григоренко принёс хозяевам победу.

В следующей игре «Трактор» встретится с «Локомотивом» 11 октября. «Барыс» 12 октября примет на своём льду «Торпедо».