Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Давыдов: СКА никак не может оправиться после перемен в тренерском составе

Давыдов: СКА никак не может оправиться после перемен в тренерском составе
Комментарии

Трёхкратный олимпийский чемпион, заслуженный тренер СССР Виталий Давыдов высказался о пятиматчевой серии поражения у СКА.

— Что отметите из игрового тура?
— Пятое подряд поражение СКА. Для такого авторитетного клуба – слишком уж затянутая серия.

— Её причины?
— На мой взгляд, команда никак не может оправиться после перемен в тренерском составе. Она словно бы не понимает, в какой хоккей теперь нужно играть. Это видно не только по вратарской линии, но и по другим

— Что посоветуете СКА?
— Там сами во всём разберутся. Единственное, что бросается в глаза со стороны – отсутствие в составе форварда Голдобина, — цитирует Давыдова Russia-Hockey.

Материалы по теме
«У СКА игры нет вообще, в «Авангарде» видна селекция под Буше». Яркое интервью с Сушинским
Эксклюзив
«У СКА игры нет вообще, в «Авангарде» видна селекция под Буше». Яркое интервью с Сушинским
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android