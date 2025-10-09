Давыдов: СКА никак не может оправиться после перемен в тренерском составе

Трёхкратный олимпийский чемпион, заслуженный тренер СССР Виталий Давыдов высказался о пятиматчевой серии поражения у СКА.

— Что отметите из игрового тура?

— Пятое подряд поражение СКА. Для такого авторитетного клуба – слишком уж затянутая серия.

— Её причины?

— На мой взгляд, команда никак не может оправиться после перемен в тренерском составе. Она словно бы не понимает, в какой хоккей теперь нужно играть. Это видно не только по вратарской линии, но и по другим

— Что посоветуете СКА?

— Там сами во всём разберутся. Единственное, что бросается в глаза со стороны – отсутствие в составе форварда Голдобина, — цитирует Давыдова Russia-Hockey.