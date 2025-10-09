Трёхкратный чемпион мира оценил шансы «Сочи» попасть в плей-офф в нынешнем сезоне

Трёхкратный чемпион мира Алексей Терещенко высказался о шансах «Сочи» попасть в плей-офф в нынешнем сезоне КХЛ.

«Я думаю, что это маловероятно. При всём уважении к Владимиру Васильевичу [Крикунову], нет в «Сочи» игроков высококлассных. Он сам говорит о том, что игроков не хватает. В любом случае для определённого результата нужны игроки, чтобы влияли на результат», — приводит слова Терещенко LiveResult.

На данный момент «Сочи» занимает предпоследнее, 10-е место в турнирной таблице Западной конференции, набрав девять очков после 12 проведённых встреч.

