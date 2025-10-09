Артюхин: последние победы «Ак Барса» ни о чём не говорят

Бывший нападающий клубов КХЛ Евгений Артюхин ответил на вопрос, преодолел ли казанский «Ак Барс» кризис старта сезона.

– Говорят ли недавние победы «Ак Барса» о том, что команда Анвара Гатиятулина уже вышла из кризиса?

– Нет, эти победы ещё ни о чём не говорят. Не забывайте о том, что казанцы дважды выиграли дома у аутсайдера Восточной конференции – хабаровского «Амура». Чтобы всерьёз говорить об игре и перспективах «Ак Барса», необходимо увидеть команду в матчах с серьёзными компонентами, — приводит слова Артюхина «Спорт день за днём».

В следующей встрече «Ак Барс» сыграет с ЦСКА 12 октября.

Ранее трёхкратный чемпион мира Алексей Терещенко высказался о проблемах на старте сезона у «Ак Барса».