Тодд: игра «Спартака» на старте сезона была неудовлетворительной, но мы набираем темп

Нападающий московского «Спартака» Нэйтан Тодд оценил игру красно-белых в сезоне-2025/2026 Континентальной хоккейной лиги.

«Мы должны продолжать успешно выступать. Игра, которую показывали на старте чемпионата, была неудовлетворительной. Но мы вернулись и провели хорошую встречу с «Шанхаем». Нам нужно продолжать удачное выступление и дальше. Мы набираем хороший темп», — приводит слова Тодда «Советский спорт».

Подопечные Алексея Жамнова после 13 матчей имеют в активе 15 очков и располагаются на четвёртом месте в турнирной таблице Западной конференции. В следующей игре «Спартак» встретится с «Салаватом Юлаевым» завтра, 10 октября.

