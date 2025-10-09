Скидки
Хоккей

Судьи засчитали гол «Шанхая» в ворота «Динамо» в перерыве после окончания первого периода

В эти минуты в Санкт-Петерубрге на стадионе «СКА Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Шанхайскими Драконами» и минским «Динамо». Идёт второй период, счёт 2:1 в пользу хозяев.

Фонбет Чемпионат КХЛ
09 октября 2025, четверг. 19:30 МСК
Шанхайские Драконы
Шанхай
3-й период
2 : 2
Динамо Мн
Минск
1:0 Куинни (Рендулич, Меркли) – 18:16 (5x4)     2:0 Меркли (Куинни) – 19:40 (5x4)     2:1 Мелош (Улле) – 22:40 (5x4)     2:2 Усов (Улле, Фукале) – 39:35 (5x5)    

В конце первого периода Ник Меркли с передачи Гейджа Куинни отправил вторую шайбу в ворота гостей, однако полное пересечение шайбой линии ворот судьи увидели только в перерыве, из-за чего команды доиграли 20 секунд первой двадцатиминутки в начале второго периода. Меркли записал на свой счёт второе очко в игре.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

