Судьи засчитали гол «Шанхая» в ворота «Динамо» в перерыве после окончания первого периода

В эти минуты в Санкт-Петерубрге на стадионе «СКА Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Шанхайскими Драконами» и минским «Динамо». Идёт второй период, счёт 2:1 в пользу хозяев.

В конце первого периода Ник Меркли с передачи Гейджа Куинни отправил вторую шайбу в ворота гостей, однако полное пересечение шайбой линии ворот судьи увидели только в перерыве, из-за чего команды доиграли 20 секунд первой двадцатиминутки в начале второго периода. Меркли записал на свой счёт второе очко в игре.

