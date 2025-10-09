Скидки
Северсталь — Сочи, результат матча 9 октября 2025 года, счёт 3:0, КХЛ 2025/2026

Дубль Абросимова помог «Северстали» дома всухую обыграть «Сочи»
Комментарии

В Череповце на стадионе «Ледовый дворец» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местной «Северсталью» и ХК «Сочи». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:0.

Фонбет Чемпионат КХЛ
09 октября 2025, четверг. 19:00 МСК
Северсталь
Череповец
Окончен
3 : 0
ХК Сочи
Сочи
1:0 Абросимов (Камалов, Чебыкин) – 17:53 (5x5)     2:0 Ильин (Аймурзин, Давыдов) – 31:09 (5x5)     3:0 Абросимов (Скоренов, Чебыкин) – 40:44 (5x5)    

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

На 18-й минуте первого периода Руслан Абросимов с передач Никиты Камалова и Николая Чебыкина открыл счёт во встрече. На 12-й минуте второго периода Михаил Ильин с передач Данила Аймурзина и Тимофея Давыдова удвоил преимущество череповецкого клуба. На 44-й секунде третьего периода Руслан Абросимов сделал счёт 3:0, оформив дубль.

В следующей игре «Северсталь» встретится с «Локомотивом» 13 октября. «Сочи» 17 октября примет на своём льду уральский «Автомобилист».

