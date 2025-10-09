Скидки
Главная Хоккей Новости

Нефтехимик — Амур, результат матча 9 октября 2025 года, счёт 1:4, КХЛ 2025/2026

«Амур» в гостях победил «Нефтехимик», нижнекамцы потерпели четвёртое поражение подряд
Аудио-версия:
Комментарии

В Нижнекамске на стадионе «Нефтехим-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Нефтехимиком» и хабаровским «Амуром». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:1.

Фонбет Чемпионат КХЛ
09 октября 2025, четверг. 19:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
1 : 4
Амур
Хабаровск
0:1 Заседа (Балдаев) – 09:00 (5x5)     0:2 Талалуев (Бродхёрст, Ли) – 12:47 (5x5)     1:2 Жафяров (Федотов, Митякин) – 31:44 (5x4)     1:3 Заседа (Бродхёрст, Мищенко) – 35:18 (5x5)     1:4 Ли (Талалуев) – 59:20 (en)    

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

На 10-й минуте первого периода Матвей Заседа открыл счёт во встрече. На 13-й минуте Илья Талалуев удвоил преимущество гостей. На 12-й минуте второго периода Дамир Жафяров забросил шайбу у «Нефтехимика». На 16-й минуте Матвей Заседа сделал счёт 3:1. В конце встречи Олег Ли установил окончательный счёт во встрече.

В следующей игре Континентальной хоккейной лиги «Нефтехимик» встретится с «Сибирью» 12 октября. «Амур» 15 октября примет на своём льду московский «Спартак».

Комментарии
