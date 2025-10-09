«Амур» в гостях победил «Нефтехимик», нижнекамцы потерпели четвёртое поражение подряд

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

В Нижнекамске на стадионе «Нефтехим-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Нефтехимиком» и хабаровским «Амуром». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:1.

На 10-й минуте первого периода Матвей Заседа открыл счёт во встрече. На 13-й минуте Илья Талалуев удвоил преимущество гостей. На 12-й минуте второго периода Дамир Жафяров забросил шайбу у «Нефтехимика». На 16-й минуте Матвей Заседа сделал счёт 3:1. В конце встречи Олег Ли установил окончательный счёт во встрече.

В следующей игре Континентальной хоккейной лиги «Нефтехимик» встретится с «Сибирью» 12 октября. «Амур» 15 октября примет на своём льду московский «Спартак».