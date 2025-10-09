«Амур» в гостях победил «Нефтехимик», нижнекамцы потерпели четвёртое поражение подряд

В Нижнекамске на стадионе «Нефтехим-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Нефтехимиком» и хабаровским «Амуром». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:1.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.
На 10-й минуте первого периода Матвей Заседа открыл счёт во встрече. На 13-й минуте Илья Талалуев удвоил преимущество гостей. На 12-й минуте второго периода Дамир Жафяров забросил шайбу у «Нефтехимика». На 16-й минуте Матвей Заседа сделал счёт 3:1. В конце встречи Олег Ли установил окончательный счёт во встрече.
В следующей игре Континентальной хоккейной лиги «Нефтехимик» встретится с «Сибирью» 12 октября. «Амур» 15 октября примет на своём льду московский «Спартак».
- 9 октября 2025
-
21:27
-
21:20
-
21:15
-
21:10
-
21:02
-
20:39
-
20:15
-
19:52
-
19:34
-
19:30
-
19:03
-
18:40
-
18:23
-
18:04
-
17:45
-
17:33
-
17:20
-
17:08
-
16:55
-
16:35
-
16:30
-
16:18
-
16:05
-
15:40
-
15:20
-
15:05
-
15:00
-
14:40
-
14:30
-
14:20
-
14:05
-
13:55
-
13:40
-
13:30
-
13:15