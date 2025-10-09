Департамент судейства КХЛ разъяснил гол «Шанхайских Драконов», засчитанный в перерыве

Департамент судейства КХЛ разъяснил вторую заброшенную шайбу «Шанхайских Драконов» в матче с минским «Динамо» (идёт третий период, счёт 2:2).

«На 20-й минуте матча после броска по воротам, произведённого игроком команды «Шанхайские Драконы» Ником Меркли, судья видеоповторов инициировал видеопросмотр на пересечение шайбой линии ворот. В результате видеопросмотра определено: шайба полностью пересекла линию ворот. Хороший гол.

Шайба пересекла линию ворот за 20 секунд до окончания первого периода. Поскольку до окончания первого периода не было остановок, началось время перерыва, команды были отправлены в раздевалки. После подготовки льда 20 секунд первого периода были доиграны. После окончания первого периода команды поменялись воротами, и игра была продолжена в обычном режиме», — сказано в сообщении КХЛ.