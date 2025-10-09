Воспитанники хоккейной школы ЦСКА встретились с Борисом Михайловым

Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов принял участие во «Встрече с легендой». В Музее Победы на Поклонной горе почётный президент ЦСКА встретился с игроками хоккейной школы клуба 2009 и 2011 годов рождения. Мероприятия было приурочено к 81-му дню рождения легендарного хоккеиста.

Игроки, тренерский состав и директор школы ЦСКА посетили экскурсию, посвящённую подвигам наших сограждан во время Великой Отечественной Войны. Затем Михайлов рассказал юным армейцам о главных событиях своей карьеры и дал им ценные советы. А по окончании мероприятя каждый гость получил в подарок книгу «Легенды армейского хоккея» с подписями Михайлова и её автора – Всеволода Кукушкина.

Среди почётных гостей встречи были президент ЦСКА Игорь Есмантович, депутат Государственной Думы Сергей Неверов, исполнительный директор КДХЛ «Золотая шайба» Константин Маргольф, заместитель генерального директора Музея Победы Фёдор Смуглин, журналист и писатель Всеволод Кукушкин.

«Патриотическое воспитание молодёжи – один из важнейших аспектов работы нашей хоккейной школы, которая работает при поддержке «Роснефти». Данная работа ведётся уже давно. Сотрудничество «Роснефти» и ЦСКА – это не только медали и кубки, это выстроенная система и философия, которые направлены на подготовку и воспитание спортсменов высокого уровня с детских лет», – приводит слова Михайлова официальный сайт ЦСКА.

Воспитанники ЦСКА встретились с Борисом Михайловым Фото: официальный сайт ПХК ЦСКА

Впечатлениями от события также поделился президент ЦСКА Игорь Есмантович: «Это святое место, здесь увековечена память наших дедов и прадедов. Ребята, которых мы сюда привели – это поколение, которое готово быть лидерами, они получат от нас эстафетную палочку и будут прославлять наш родной клуб. Связь поколений очень важна для нас, особенно в нынешнее тяжёлое время. Ребята должны знать нашу историю, это история побед и достижений. В этом году отмечается 80 лет Победе в Великой Отечественной Войне, в следующем исполнится 80 лет нашему клубу. Недавно день рождения был у Бориса Петровича. Всё так символично совпало», – отметил Есмантович.