«Мы точно ожидаем от него большего». Гру — об игре вратаря «Трактора» Дриджера

«Мы точно ожидаем от него большего». Гру — об игре вратаря «Трактора» Дриджера
Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру после победного матча с «Барысом» (3:2 ОТ) высказался об игре вратаря челябинского клуба Криса Дриджера.

Фонбет Чемпионат КХЛ
09 октября 2025, четверг. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
3 : 2
ОТ
Барыс
Астана
0:1 Мухаметов (Кайыржан, Шайхмедденов) – 01:12 (5x5)     1:1 Светлаков (Глотов, Гросс) – 22:48 (5x5)     1:2 Симонов (Уолш, Николишин) – 32:59 (5x4)     2:2 Кадейкин (Глотов, Дэй) – 39:21 (5x5)     3:2 Григоренко (Ливо) – 63:51 (3x3)    

— Во время выездной серии вы несколько игр подряд выпускали в старте Криса Дриджера, несмотря на то, что он пропускал по четыре шайбы. Вас такое количество голов не напрягало?
— Разумеется, всегда переживаешь, когда команда пропускает четыре шайбы, пять шайб, потом — снова четыре шайбы. Но это командный вид спорта. Мы общались и с тренером вратарей, и с тренером по защитникам, и с видеотренером, и с тренером, который отвечает за большинство. Разговаривали, чтобы найти решение. В матчах против «Спартака», «Шанхая» и минского «Динамо» Крис показал себя не лучшим образом. Мы точно ожидаем от него большего, — цитирует Гру сайт «Трактора».

«Трактор» прервал четырёхматчевую серию поражений, победив в овертайме «Барыс»
