«Мы точно ожидаем от него большего». Гру — об игре вратаря «Трактора» Дриджера

Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру после победного матча с «Барысом» (3:2 ОТ) высказался об игре вратаря челябинского клуба Криса Дриджера.
— Во время выездной серии вы несколько игр подряд выпускали в старте Криса Дриджера, несмотря на то, что он пропускал по четыре шайбы. Вас такое количество голов не напрягало?
— Разумеется, всегда переживаешь, когда команда пропускает четыре шайбы, пять шайб, потом — снова четыре шайбы. Но это командный вид спорта. Мы общались и с тренером вратарей, и с тренером по защитникам, и с видеотренером, и с тренером, который отвечает за большинство. Разговаривали, чтобы найти решение. В матчах против «Спартака», «Шанхая» и минского «Динамо» Крис показал себя не лучшим образом. Мы точно ожидаем от него большего, — цитирует Гру сайт «Трактора».
- 9 октября 2025
