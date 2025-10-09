Кравец: «Барыс» ни в чём «Трактору» не уступил, в каких-то моментах играл лучше

Главный тренер «Барыса» Михаил Кравец прокомментировал поражение от «Трактора» (2:3 ОТ) в Челябинске.

«Встреча складывалась для нас хорошо. Понимали, против кого играем. Хорошо, что впервые за последнее время выиграли первый период. Молодцы ребята, что выстояли в меньшинстве. Это очень важные моменты. Ни в чём «Трактору» не уступили, в каких-то моментах даже играли лучше. Третий период — равная игра. Это большинство, которое нужно реализовывать. Мы берём самое позитивное с этой игры и двигаемся дальше», — приводит слова Кравца сайт «Трактора».

В следующем матче «Трактор» встретится с «Локомотивом» 11 октября. «Барыс» 12 октября примет на своём льду «Торпедо».