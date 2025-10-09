Скидки
Кравец: «Барыс» ни в чём «Трактору» не уступил, в каких-то моментах играл лучше

Главный тренер «Барыса» Михаил Кравец прокомментировал поражение от «Трактора» (2:3 ОТ) в Челябинске.

Фонбет Чемпионат КХЛ
09 октября 2025, четверг. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
3 : 2
ОТ
Барыс
Астана
0:1 Мухаметов (Кайыржан, Шайхмедденов) – 01:12 (5x5)     1:1 Светлаков (Глотов, Гросс) – 22:48 (5x5)     1:2 Симонов (Уолш, Николишин) – 32:59 (5x4)     2:2 Кадейкин (Глотов, Дэй) – 39:21 (5x5)     3:2 Григоренко (Ливо) – 63:51 (3x3)    

«Встреча складывалась для нас хорошо. Понимали, против кого играем. Хорошо, что впервые за последнее время выиграли первый период. Молодцы ребята, что выстояли в меньшинстве. Это очень важные моменты. Ни в чём «Трактору» не уступили, в каких-то моментах даже играли лучше. Третий период — равная игра. Это большинство, которое нужно реализовывать. Мы берём самое позитивное с этой игры и двигаемся дальше», — приводит слова Кравца сайт «Трактора».

В следующем матче «Трактор» встретится с «Локомотивом» 11 октября. «Барыс» 12 октября примет на своём льду «Торпедо».

