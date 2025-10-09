Скидки
«По коже пробегает дрожь». Том Уилсон — о представлении Овечкина на арене «Вашингтона»

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Том Уилсон высказался о представлении Александра Овечкина на домашней арене команды перед первой игрой сезона с «Бостон Брюинз» (1:3).

НХЛ — регулярный чемпионат
09 октября 2025, четверг. 02:30 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
1 : 3
Бостон Брюинз
Бостон
0:1 Пастрняк (Задоров, Гики) – 32:07     1:1 Уилсон (Чикран, Протас) – 47:03     1:2 Линдхольм (Пастрняк, Заха) – 47:41 (pp)     1:3 Гики (Пастрняк, Линдхольм) – 59:02    

«Да, это так круто. Толпа начинает скандировать «Ови!», и вот такие моменты ты просто пытаешься впитать. По коже пробегает дрожь. Ты стоишь там и пытаешься впитать это и запомнить навсегда, потому что нельзя воспринимать такие моменты как должное», — приводит слова Уилсона Russian Machine Never Breaks.

Овечкин пропустил неделю тренировочного лагеря из-за травмы нижней части тела, прежде чем вернуться к игре в последних двух предсезонных матчах «Вашингтона».

«Теперь он хочет ограбить мой счёт?» Гретцки забыл, что обещал Овечкину машину за 900 шайб
