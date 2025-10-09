«По коже пробегает дрожь». Том Уилсон — о представлении Овечкина на арене «Вашингтона»

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Том Уилсон высказался о представлении Александра Овечкина на домашней арене команды перед первой игрой сезона с «Бостон Брюинз» (1:3).

«Да, это так круто. Толпа начинает скандировать «Ови!», и вот такие моменты ты просто пытаешься впитать. По коже пробегает дрожь. Ты стоишь там и пытаешься впитать это и запомнить навсегда, потому что нельзя воспринимать такие моменты как должное», — приводит слова Уилсона Russian Machine Never Breaks.

Овечкин пропустил неделю тренировочного лагеря из-за травмы нижней части тела, прежде чем вернуться к игре в последних двух предсезонных матчах «Вашингтона».