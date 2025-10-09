«По коже пробегает дрожь». Том Уилсон — о представлении Овечкина на арене «Вашингтона»
Поделиться
Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Том Уилсон высказался о представлении Александра Овечкина на домашней арене команды перед первой игрой сезона с «Бостон Брюинз» (1:3).
НХЛ — регулярный чемпионат
09 октября 2025, четверг. 02:30 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
1 : 3
Бостон Брюинз
Бостон
0:1 Пастрняк (Задоров, Гики) – 32:07 1:1 Уилсон (Чикран, Протас) – 47:03 1:2 Линдхольм (Пастрняк, Заха) – 47:41 (pp) 1:3 Гики (Пастрняк, Линдхольм) – 59:02
«Да, это так круто. Толпа начинает скандировать «Ови!», и вот такие моменты ты просто пытаешься впитать. По коже пробегает дрожь. Ты стоишь там и пытаешься впитать это и запомнить навсегда, потому что нельзя воспринимать такие моменты как должное», — приводит слова Уилсона Russian Machine Never Breaks.
Овечкин пропустил неделю тренировочного лагеря из-за травмы нижней части тела, прежде чем вернуться к игре в последних двух предсезонных матчах «Вашингтона».
Материалы по теме
Комментарии
- 9 октября 2025
-
23:02
-
22:45
-
22:43
-
22:40
-
22:37
-
22:31
-
22:13
-
21:52
-
21:44
-
21:40
-
21:27
-
21:20
-
21:15
-
21:10
-
21:02
-
20:39
-
20:15
-
19:52
-
19:34
-
19:30
-
19:03
-
18:40
-
18:23
-
18:04
-
17:45
-
17:33
-
17:20
-
17:08
-
16:55
-
16:35
-
16:30
-
16:18
-
16:05
-
15:40
-
15:20