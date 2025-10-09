Главный тренер минского «Динамо» Квартальнов рассказал о поражении от «Шанхая»
Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов рассказал о поражении от «Шанхайских Драконов» (2:3).
Фонбет Чемпионат КХЛ
09 октября 2025, четверг. 19:30 МСК
Шанхайские Драконы
Шанхай
Окончен
3 : 2
Динамо Мн
Минск
1:0 Куинни (Рендулич, Меркли) – 18:16 (5x4) 2:0 Меркли – 19:40 (5x4) 2:1 Мелош (Улле) – 22:40 (5x4) 2:2 Усов (Улле, Фукале) – 39:35 (5x5) 3:2 Рендулич (Кленденинг, Меркли) – 59:01 (5x4)
– Игра в неравных составах всё предрешила – три пропустили, один забили. У нас было больше большинства. В равных составах мы контролировали игру. У нас есть ребята, которые должны решать. Но не получилось, начинаем искать какой-то лишний пас. Шайба даже не доходила до ворот. В этом проблема.
– В чём была проблема в меньшинстве?
– Пропустили три гола. Не получилось. Соперник здорово играл, бросал шайбу, она доходила. Надо было выигрывать вбрасывания, выкинуть шайбу, — передаёт слова Квартальнова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.
