Главный тренер минского «Динамо» Квартальнов рассказал о поражении от «Шанхая»

Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов рассказал о поражении от «Шанхайских Драконов» (2:3).

– Игра в неравных составах всё предрешила – три пропустили, один забили. У нас было больше большинства. В равных составах мы контролировали игру. У нас есть ребята, которые должны решать. Но не получилось, начинаем искать какой-то лишний пас. Шайба даже не доходила до ворот. В этом проблема.

– В чём была проблема в меньшинстве?

– Пропустили три гола. Не получилось. Соперник здорово играл, бросал шайбу, она доходила. Надо было выигрывать вбрасывания, выкинуть шайбу, — передаёт слова Квартальнова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.