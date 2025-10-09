Квартальнов: красота не нужна, надо бросать по воротам. Нужно выполнять, о чём мы говорим

Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов после поражения от «Шанхайских Драконов» (2:3) рассказал, как должны были играть его подопечные в матче.
– Изменения в звеньях – попытка встряхнуть команду?
– Нас не надо было встряхивать, у нас хромало большинство и меньшинство. В равных составах мы контролировали игру.
– Когда узнали о втором пропущенном голе и как он повлиял на вашу установку в перерыве?
– Видели, что гол был. Всё очень просто – когда идёт бросок, было два рикошета. Шайба ушла потом. Надо бросать по воротам, нам сегодня показали это. Красота не нужна, нужно бросать по воротам. Мы раз бросили и забили, а потом шайба просто не доходила. Когда делаешь правильные действия, оно происходит правильно. А когда начинаешь выдумывать… Можно мастером себя почувствовать, когда забил, дурака повалять. А когда не идёт – это уже не первую игру – это нужно пресекать. И выполнять, о чём мы говорим, — передаёт слова Квартальнова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.
