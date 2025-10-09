Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Квартальнов: красота не нужна, надо бросать по воротам. Нужно выполнять, о чём мы говорим

Квартальнов: красота не нужна, надо бросать по воротам. Нужно выполнять, о чём мы говорим
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов после поражения от «Шанхайских Драконов» (2:3) рассказал, как должны были играть его подопечные в матче.

Фонбет Чемпионат КХЛ
09 октября 2025, четверг. 19:30 МСК
Шанхайские Драконы
Шанхай
Окончен
3 : 2
Динамо Мн
Минск
1:0 Куинни (Рендулич, Меркли) – 18:16 (5x4)     2:0 Меркли – 19:40 (5x4)     2:1 Мелош (Улле) – 22:40 (5x4)     2:2 Усов (Улле, Фукале) – 39:35 (5x5)     3:2 Рендулич (Кленденинг, Меркли) – 59:01 (5x4)    

– Изменения в звеньях – попытка встряхнуть команду?
– Нас не надо было встряхивать, у нас хромало большинство и меньшинство. В равных составах мы контролировали игру.

– Когда узнали о втором пропущенном голе и как он повлиял на вашу установку в перерыве?
– Видели, что гол был. Всё очень просто – когда идёт бросок, было два рикошета. Шайба ушла потом. Надо бросать по воротам, нам сегодня показали это. Красота не нужна, нужно бросать по воротам. Мы раз бросили и забили, а потом шайба просто не доходила. Когда делаешь правильные действия, оно происходит правильно. А когда начинаешь выдумывать… Можно мастером себя почувствовать, когда забил, дурака повалять. А когда не идёт – это уже не первую игру – это нужно пресекать. И выполнять, о чём мы говорим, — передаёт слова Квартальнова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

Материалы по теме
Главный тренер минского «Динамо» Квартальнов рассказал о поражении от «Шанхая»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android