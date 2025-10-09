Жерар Галлан оценил победный матч «Шанхайских Драконов» с минским «Динамо»

Главный тренер «Шанхайских Драконов» Жерар Галлан подвёл итоги встречи с минским «Динамо» (3:2).

— Спецбригады сегодня очень хорошо сработали, они сделали разницу. Рады забрать большую победу в матче с сильным соперником. Наш вратарь снова был нашим лучшим игроком.

– Как оцените игру в равных составах?

– Нам нужно быть лучше. Спецбригады сыграли здорово, но нам нужно быть лучше «5 на 5», и как можно скорее. Мы дали много шансов сопернику, это не лучший рецепт для побед, — передаёт слова Галлана корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

В следующей игре «Шанхайские Драконы» и минское «Динамо» встретятся вновь. Матч в Санкт-Петербурге состоится 11 октября.