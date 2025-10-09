Скидки
Жерар Галлан оценил победный матч «Шанхайских Драконов» с минским «Динамо»

Главный тренер «Шанхайских Драконов» Жерар Галлан подвёл итоги встречи с минским «Динамо» (3:2).

Фонбет Чемпионат КХЛ
09 октября 2025, четверг. 19:30 МСК
Шанхайские Драконы
Шанхай
Окончен
3 : 2
Динамо Мн
Минск
1:0 Куинни (Рендулич, Меркли) – 18:16 (5x4)     2:0 Меркли – 19:40 (5x4)     2:1 Мелош (Улле) – 22:40 (5x4)     2:2 Усов (Улле, Фукале) – 39:35 (5x5)     3:2 Рендулич (Кленденинг, Меркли) – 59:01 (5x4)    

— Спецбригады сегодня очень хорошо сработали, они сделали разницу. Рады забрать большую победу в матче с сильным соперником. Наш вратарь снова был нашим лучшим игроком.

– Как оцените игру в равных составах?
– Нам нужно быть лучше. Спецбригады сыграли здорово, но нам нужно быть лучше «5 на 5», и как можно скорее. Мы дали много шансов сопернику, это не лучший рецепт для побед, — передаёт слова Галлана корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

В следующей игре «Шанхайские Драконы» и минское «Динамо» встретятся вновь. Матч в Санкт-Петербурге состоится 11 октября.

