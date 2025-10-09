Галлан — о втором голе «Шанхая»: я много лет в хоккее, но такого никогда не видел

Главный тренер «Шанхайских Драконов» Жерар Галлан рассказал о втором голе китайской команды в ворота минского «Динамо» (3:2), который судьи засчитали в первом перерыве.
– Насколько уникальна ситуация со вторым голом?
– Я много лет в хоккее, но такого никогда не видел.
– Когда дебютируют Маккегг и Лабанк?
– Надеюсь, скоро. Пока точно не уверен. Маккегг тренируется завтра. Возможно, он сыграет в субботу. Если не будет тогда, то это будет через игру. Но надеюсь, что в субботу, — передаёт слова Галлана корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.
В следующей игре «Шанхайские Драконы» и минское «Динамо» встретятся вновь. Матч в Санкт-Петербурге состоится 11 октября.
