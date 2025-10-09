Скидки
Галлан — о втором голе «Шанхая»: я много лет в хоккее, но такого никогда не видел

Главный тренер «Шанхайских Драконов» Жерар Галлан рассказал о втором голе китайской команды в ворота минского «Динамо» (3:2), который судьи засчитали в первом перерыве.

Фонбет Чемпионат КХЛ
09 октября 2025, четверг. 19:30 МСК
Шанхайские Драконы
Шанхай
Окончен
3 : 2
Динамо Мн
Минск
1:0 Куинни (Рендулич, Меркли) – 18:16 (5x4)     2:0 Меркли – 19:40 (5x4)     2:1 Мелош (Улле) – 22:40 (5x4)     2:2 Усов (Улле, Фукале) – 39:35 (5x5)     3:2 Рендулич (Кленденинг, Меркли) – 59:01 (5x4)    

– Насколько уникальна ситуация со вторым голом?
– Я много лет в хоккее, но такого никогда не видел.

– Когда дебютируют Маккегг и Лабанк?
– Надеюсь, скоро. Пока точно не уверен. Маккегг тренируется завтра. Возможно, он сыграет в субботу. Если не будет тогда, то это будет через игру. Но надеюсь, что в субботу, — передаёт слова Галлана корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

В следующей игре «Шанхайские Драконы» и минское «Динамо» встретятся вновь. Матч в Санкт-Петербурге состоится 11 октября.

