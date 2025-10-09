Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Артюхин назвал два фактора, которые помогли московскому «Динамо» преодолеть кризис

Артюхин назвал два фактора, которые помогли московскому «Динамо» преодолеть кризис
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший нападающий клубов КХЛ Евгений Артюхин рассказал об игре московского «Динамо» в последнее время. Команда Алексея Кудашова одержала шесть побед в семи последних матчах.

— «Динамо» постепенно находит свою игру, выходя из стартового кризиса. Ключевым событием для команды на этом пути можно считать возвращение в тренерский штаб Вячеслава Козлова. Помимо своего гигантского игрового и тренерского опыта, он великолепно знает большинство игроков команды, тренерский штаб и игровую концепцию Кудашова.

Немаловажным фактором для коммуникации с легионерами и нормализации атмосферы в раздевалке является знание Козловым английского языка. Неудивительно, что сразу после изменений в тренерском штабе у москвичей вырос процент реализации большинства, ведь Вячеслав Анатольевич отвечает именно за этот компонент игры.

– Как изменилась игра бело-голубых в равных составах?
– Полагаю, что одной из главных причин стабильной и сбалансированной игры «Динамо» в последних матчах стало возвращение в строй после травмы основного вратаря команды Владислава Подъяпольского. Его появление в «рамке» вселило в защиту бело-голубых психологическую уверенность и сбалансировало действия ребят на льду. Не сомневаюсь в том, что далее команда Кудашова будет только прибавлять, — приводит слова Артюхина «Спорт день за днём».

Материалы по теме
Кудашов — после 4:1: хочу сказать, что мне очень понравился «Салават Юлаев»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android