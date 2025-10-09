Артюхин назвал два фактора, которые помогли московскому «Динамо» преодолеть кризис

Бывший нападающий клубов КХЛ Евгений Артюхин рассказал об игре московского «Динамо» в последнее время. Команда Алексея Кудашова одержала шесть побед в семи последних матчах.

— «Динамо» постепенно находит свою игру, выходя из стартового кризиса. Ключевым событием для команды на этом пути можно считать возвращение в тренерский штаб Вячеслава Козлова. Помимо своего гигантского игрового и тренерского опыта, он великолепно знает большинство игроков команды, тренерский штаб и игровую концепцию Кудашова.

Немаловажным фактором для коммуникации с легионерами и нормализации атмосферы в раздевалке является знание Козловым английского языка. Неудивительно, что сразу после изменений в тренерском штабе у москвичей вырос процент реализации большинства, ведь Вячеслав Анатольевич отвечает именно за этот компонент игры.

– Как изменилась игра бело-голубых в равных составах?

– Полагаю, что одной из главных причин стабильной и сбалансированной игры «Динамо» в последних матчах стало возвращение в строй после травмы основного вратаря команды Владислава Подъяпольского. Его появление в «рамке» вселило в защиту бело-голубых психологическую уверенность и сбалансировало действия ребят на льду. Не сомневаюсь в том, что далее команда Кудашова будет только прибавлять, — приводит слова Артюхина «Спорт день за днём».