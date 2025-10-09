Генменеджер «Миннесоты» ответил, переплатил ли клуб Капризову по новому контракту

Генеральный менеджер «Миннесоты Уайлд» Билл Герин не считает, что клуб переплатил российскому нападающему Кириллу Капризову по новому восьмилетнему контракту с общей суммой в $ 136 млн.

«Послушайте, у каждого есть своя цена на рынке, и Кирилл для нас этого стоит. Он настолько важен для нас. Мы не могли рисковать и отпустить его. Это здорово, что другие команды съэкономили, но и для нас тоже здорово, что Кирилл останется с нами. И да, Джек [Айкел] стоит $ 13,5 млн, это здорово. Но Кирилл очень важен для нас. Если мы его отпустим или даже попытаемся это сделать… Худший сценарий — это, безусловно, его уход. Это хуже, чем заплатить ему $ 17 млн», — приводит слова Герина The Athletic.