Генменеджер «Миннесоты» ответил, переплатил ли клуб Капризову по новому контракту

Генменеджер «Миннесоты» ответил, переплатил ли клуб Капризову по новому контракту
Комментарии

Генеральный менеджер «Миннесоты Уайлд» Билл Герин не считает, что клуб переплатил российскому нападающему Кириллу Капризову по новому восьмилетнему контракту с общей суммой в $ 136 млн.

«Послушайте, у каждого есть своя цена на рынке, и Кирилл для нас этого стоит. Он настолько важен для нас. Мы не могли рисковать и отпустить его. Это здорово, что другие команды съэкономили, но и для нас тоже здорово, что Кирилл останется с нами. И да, Джек [Айкел] стоит $ 13,5 млн, это здорово. Но Кирилл очень важен для нас. Если мы его отпустим или даже попытаемся это сделать… Худший сценарий — это, безусловно, его уход. Это хуже, чем заплатить ему $ 17 млн», — приводит слова Герина The Athletic.

Эксклюзив
Сушинский: когда-то решение по Капризову выстрелит. Нужно растить своего Макдэвида
