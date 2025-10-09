Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Результаты матчей ВХЛ на 9 октября 2025 года

Сегодня, 9 октября, состоялись восемь матчей OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

Результаты матчей ВХЛ на 9 октября 2025 года:

«Металлург» Нк — «Химик» — 2:3;

«Динамо-Алтай» — «Звезда» — 4:2;

«Сокол» — «Торпедо-Горький» — 3:2 Б;

«СКА-ВМФ» — «Магнитка» — 1:4;

ХК «Тамбов» — «Югра» — 3:2 Б;

«Буран» — «Зауралье» — 2:1;

«Динамо» Спб — «Челмет» — 1:2;

«Ростов» — «Рубин» — 1:2.

На данный момент сводную таблицу ВХЛ возглавляют «Омские Крылья», набравшие 24 очка в 13 встречах. Второе место занимает «Магнитка». Тройку замыкает новокузнецкий «Металлург».

В регулярном чемпионате команды проведут по одному матчу дома и по одному – в гостях со всеми командами лиги: всего по 62 встречи. Регулярный чемпионат завершится 18 марта 2026 года.