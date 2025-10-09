Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Результаты матчей МХЛ на 9 октября 2025 года

Сегодня, 9 октября, состоялись семь матчей регулярного OLIMPBET Чемпионата МХЛ сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей МХЛ на 9 октября 2025 года:

«Сахалинские Акулы» – «Крылья Советов» — 0:5;

«Тайфун» – МХК «Спартак» МАХ — 3:4 Б;

«Толпар» – «Омские Ястребы» — 4:3 ОТ;

«Стальные Лисы» – «Кузнецкие Медведи» — 6:0;

АКМ Новомосковск – «Сибирские Снайперы» — 1:3;

«Академия Михайлова» – «Красная Армия» — 2:5;

МХК «Спартак» – МХК «Динамо» М — 5:4 ОТ.

«Золотой» дивизион Западной конференции возглавляет «Красная Армия» с 22 очками после 11 игр. Первое место в «Золотом» дивизионе Восточной конференции занимают «Омские Ястребы», набравшие 21 очко после 11 матчей. Регулярный чемпионат МХЛ завершится 22 марта.