Евгений Малкин забил первый гол в новом сезоне НХЛ
В эти минуты в Питтсбурге на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Питтсбург Пингвинз» принимает «Нью-Йорк Айлендерс».
НХЛ — регулярный чемпионат
10 октября 2025, пятница. 02:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
2-й период
3 : 2
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
1:0 Малкин (Кросби, Ракелль) – 03:23 (pp) 1:1 Друен (Шефер) – 12:02 1:2 Палмьери (Барзал, Мейфилд) – 24:04 2:2 Брунике (Холландер, Новак) – 25:41 3:2 Кросби (Малкин, Ракелль) – 28:58 (pp)
На момент написания новости проходит первый период. Счёт в матче 1:1/ Единственную на данный момент шайбу в составе «Питтсбурга» забросил российский нападающий Евгений Малкин. Результативными передачами отметились Сидни Кросби и Рикард Ракелль. Для россиянина этот гол стал первым в нынешнем сезоне НХЛ.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
В первом матче регулярного чемпионата с «Нью-Йорк Рейнджерс» (3:0) Малкин отметился двумя результативными передачами.
