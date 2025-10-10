Евгений Малкин забил первый гол в новом сезоне НХЛ

В эти минуты в Питтсбурге на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Питтсбург Пингвинз» принимает «Нью-Йорк Айлендерс».

На момент написания новости проходит первый период. Счёт в матче 1:1/ Единственную на данный момент шайбу в составе «Питтсбурга» забросил российский нападающий Евгений Малкин. Результативными передачами отметились Сидни Кросби и Рикард Ракелль. Для россиянина этот гол стал первым в нынешнем сезоне НХЛ.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

В первом матче регулярного чемпионата с «Нью-Йорк Рейнджерс» (3:0) Малкин отметился двумя результативными передачами.