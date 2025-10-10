Никита Кучеров забил гол в первом матче «Тампы» в новом сезоне НХЛ

В эти минуты в Тампе на стадионе «Бенчмарк Интернейшнл-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимает «Оттава Сенаторз».

На момент написания новости проходит первый период. Счёт в матче 3:1 в пользу хозяев. Третью шайбу команды в этой встрече забросил российский нападающий Никита Кучеров. Результативными передачами отметились Виктор Хедман и Брейден Пойнт.

Для него это первая шайба в новом сезоне НХЛ.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Всего в карьере НХЛ Кучеров принял участие в 804 матчах, в которых записал в свой актив 358 голов и 637 результативных передач.