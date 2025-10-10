Никита Кучеров забил гол в первом матче «Тампы» в новом сезоне НХЛ
Поделиться
В эти минуты в Тампе на стадионе «Бенчмарк Интернейшнл-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимает «Оттава Сенаторз».
НХЛ — регулярный чемпионат
10 октября 2025, пятница. 02:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
2-й период
3 : 2
Оттава Сенаторз
Оттава
1:0 Бьёркстранд (Гюнцель, Пойнт) – 05:35 (pp) 2:0 Пойнт (Гюнцель, Рэддиш) – 07:00 2:1 Козенс (Ткачук, Сандерсон) – 10:18 (pp) 3:1 Кучеров (Хедман, Пойнт) – 14:46 (pp) 3:2 Зуб (Ткачук, Штюцле) – 20:42
На момент написания новости проходит первый период. Счёт в матче 3:1 в пользу хозяев. Третью шайбу команды в этой встрече забросил российский нападающий Никита Кучеров. Результативными передачами отметились Виктор Хедман и Брейден Пойнт.
Для него это первая шайба в новом сезоне НХЛ.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
Всего в карьере НХЛ Кучеров принял участие в 804 матчах, в которых записал в свой актив 358 голов и 637 результативных передач.
Материалы по теме
Комментарии
- 10 октября 2025
-
03:39
-
02:58
-
02:39
- 9 октября 2025
-
23:50
-
23:40
-
23:30
-
23:16
-
23:02
-
22:45
-
22:43
-
22:40
-
22:37
-
22:31
-
22:13
-
21:52
-
21:44
-
21:40
-
21:27
-
21:20
-
21:15
-
21:10
-
21:02
-
20:39
-
20:15
-
19:52
-
19:34
-
19:30
-
19:03
-
18:40
-
18:23
-
18:04
-
17:45
-
17:33
-
17:20
-
17:08