Никита Кучеров забил гол в первом матче «Тампы» в новом сезоне НХЛ

Комментарии

В эти минуты в Тампе на стадионе «Бенчмарк Интернейшнл-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимает «Оттава Сенаторз».

НХЛ — регулярный чемпионат
10 октября 2025, пятница. 02:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
2-й период
3 : 2
Оттава Сенаторз
Оттава
1:0 Бьёркстранд (Гюнцель, Пойнт) – 05:35 (pp)     2:0 Пойнт (Гюнцель, Рэддиш) – 07:00     2:1 Козенс (Ткачук, Сандерсон) – 10:18 (pp)     3:1 Кучеров (Хедман, Пойнт) – 14:46 (pp)     3:2 Зуб (Ткачук, Штюцле) – 20:42    

На момент написания новости проходит первый период. Счёт в матче 3:1 в пользу хозяев. Третью шайбу команды в этой встрече забросил российский нападающий Никита Кучеров. Результативными передачами отметились Виктор Хедман и Брейден Пойнт.

Для него это первая шайба в новом сезоне НХЛ.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Всего в карьере НХЛ Кучеров принял участие в 804 матчах, в которых записал в свой актив 358 голов и 637 результативных передач.

Новости. Хоккей
