Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Никита Кучеров вышел на четвёртое место в истории «Тампы» по голам в большинстве

Никита Кучеров вышел на четвёртое место в истории «Тампы» по голам в большинстве
Комментарии

В эти минуты в Тампе на стадионе «Бенчмарк Интернейшнл-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимает «Оттава Сенаторз».

НХЛ — регулярный чемпионат
10 октября 2025, пятница. 02:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
3-й период
3 : 3
Оттава Сенаторз
Оттава
1:0 Бьёркстранд (Гюнцель, Пойнт) – 05:35 (pp)     2:0 Пойнт (Гюнцель, Рэддиш) – 07:00     2:1 Козенс (Ткачук, Сандерсон) – 10:18 (pp)     3:1 Кучеров (Хедман, Пойнт) – 14:46 (pp)     3:2 Зуб (Ткачук, Штюцле) – 20:42     3:3 Пинто (Зуб, Ткачук) – 35:09    

На момент написания новости проходит второй период. Счёт в матче 3:2 Одну из шайб забросил российский нападающий Никита Кучеров. Россиянин забросил свою 97-ю шайбу в большинстве и обошёл Мартина Сент-Луиса, выйдя на четвёртое место в истории «Тампы» по этому показателю. Впереди него находятся Стивен Стэмкос (214), Венсан Лекавалье (112) и Брейден Пойнт (105).

Всего в карьере НХЛ Кучеров принял участие в 804 матчах, в которых записал в свой актив 358 голов и 637 результативных передач.

Материалы по теме
Видео
Никита Кучеров забил гол в первом матче «Тампы» в новом сезоне НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android