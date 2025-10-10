Никита Кучеров вышел на четвёртое место в истории «Тампы» по голам в большинстве

В эти минуты в Тампе на стадионе «Бенчмарк Интернейшнл-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимает «Оттава Сенаторз».

На момент написания новости проходит второй период. Счёт в матче 3:2 Одну из шайб забросил российский нападающий Никита Кучеров. Россиянин забросил свою 97-ю шайбу в большинстве и обошёл Мартина Сент-Луиса, выйдя на четвёртое место в истории «Тампы» по этому показателю. Впереди него находятся Стивен Стэмкос (214), Венсан Лекавалье (112) и Брейден Пойнт (105).

Всего в карьере НХЛ Кучеров принял участие в 804 матчах, в которых записал в свой актив 358 голов и 637 результативных передач.