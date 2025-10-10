Ассист Демидова помог «Монреалю» уверенно обыграть «Детройт» в НХЛ

В ночь с 9 на 10 октября завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Детройт Ред Уингз» принимал «Монреаль Канадиенс». Встреча прошла в американском Детройте на стадионе «Литтл Сизарс-арена» и закончилась уверенной победой гостей со счётом 5:1.

В составе победителей голами отличились Захари Болдюк, Оливер Капанен, Майк Мэтисон (1+1), Юрай Слафковски и Александр Каррье. Российский форвард гостей Иван Демидов отметился результативной передачей. Единственную шайбу в составе хозяев забросил Дилан Ларкин.

В следующей встрече «Детройт» на своём льду встретится с «Торонто Мэйпл Лифс». «Монреаль» сыграет на выезде с «Чикаго Блэкхоукс». Обе встречи пройдут 12 октября.

