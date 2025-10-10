Скидки
Детройт Ред Уингз — Монреаль Канадиенс, результат матча 10 октября 2025, счёт 1:5, регулярный чемпионат НХЛ 2025/2026

Ассист Демидова помог «Монреалю» уверенно обыграть «Детройт» в НХЛ
Комментарии

В ночь с 9 на 10 октября завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Детройт Ред Уингз» принимал «Монреаль Канадиенс». Встреча прошла в американском Детройте на стадионе «Литтл Сизарс-арена» и закончилась уверенной победой гостей со счётом 5:1.

НХЛ — регулярный чемпионат
10 октября 2025, пятница. 02:00 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
Окончен
1 : 5
Монреаль Канадиенс
Монреаль
1:0 Ларкин (Кейн, Зайдер) – 03:50 (pp)     1:1 Болдюк (Галлахер, Мэтисон) – 10:14     1:2 Капанен (Ньюхук, Демидов) – 12:43     1:3 Мэтисон (Судзуки, Добсон) – 19:53     1:4 Болдюк (Каррье, Джекай) – 25:19     1:5 Слафковски (Кофилд, Судзуки) – 37:12 (pp)    

В составе победителей голами отличились Захари Болдюк, Оливер Капанен, Майк Мэтисон (1+1), Юрай Слафковски и Александр Каррье. Российский форвард гостей Иван Демидов отметился результативной передачей. Единственную шайбу в составе хозяев забросил Дилан Ларкин.

В следующей встрече «Детройт» на своём льду встретится с «Торонто Мэйпл Лифс». «Монреаль» сыграет на выезде с «Чикаго Блэкхоукс». Обе встречи пройдут 12 октября.

