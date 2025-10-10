Скидки
Питтсбург Пингвинз — Нью-Йорк Айлендерс, результат матча 10 октября 2025, счёт 4:3, регулярный чемпионат НХЛ 2025/2026

Пять очков Малкина и Кросби помогли «Питтсбургу» одолеть «Айлендерс». У Шабанова — гол
В ночь с 9 на 10 октября завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Питтсбург Пингвинз» принимал «Нью-Йорк Айлендерс». Встреча прошла в американском Детройте на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» и закончилась победой хозяев со счётом 4:3.

НХЛ — регулярный чемпионат
10 октября 2025, пятница. 02:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
4 : 3
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
1:0 Малкин (Кросби, Ракелль) – 03:23 (pp)     1:1 Друен (Шефер) – 12:02     1:2 Палмьери (Барзал, Мейфилд) – 24:04     2:2 Брунике (Холландер, Новак) – 25:41     3:2 Кросби (Малкин, Ракелль) – 28:58 (pp)     3:3 Шабанов (Хольмстрём) – 39:19     4:3 Бразо (Малкин, Манта) – 54:21    

В составе победителей голами отличились Харрисон Брунике, Джастин Бразо, Сидни Кросби (1+1) и российский нападающий Евгений Малкин (1+2). У гостей забивали Джонатан Друен, Кайл Палмьери и российский форвард Максим Шабанов. Другие российские игроки Александр Романов и Максим Цыплаков завершили матч без очков. В активе голкипера «островитян» Егора Сорокина 24 сейва.

В следующей встрече «Питтсбург» на своём льду встретится с «Нью-Йорк Рейнджерс». «Айлендерс» начнут домашнюю серию и сыграют с «Вашингтон Кэпиталз». Обе встречи пройдут 12 октября.

