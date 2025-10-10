Пять очков Малкина и Кросби помогли «Питтсбургу» одолеть «Айлендерс». У Шабанова — гол

В ночь с 9 на 10 октября завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Питтсбург Пингвинз» принимал «Нью-Йорк Айлендерс». Встреча прошла в американском Детройте на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» и закончилась победой хозяев со счётом 4:3.

В составе победителей голами отличились Харрисон Брунике, Джастин Бразо, Сидни Кросби (1+1) и российский нападающий Евгений Малкин (1+2). У гостей забивали Джонатан Друен, Кайл Палмьери и российский форвард Максим Шабанов. Другие российские игроки Александр Романов и Максим Цыплаков завершили матч без очков. В активе голкипера «островитян» Егора Сорокина 24 сейва.

В следующей встрече «Питтсбург» на своём льду встретится с «Нью-Йорк Рейнджерс». «Айлендерс» начнут домашнюю серию и сыграют с «Вашингтон Кэпиталз». Обе встречи пройдут 12 октября.

