Пять очков Малкина и Кросби помогли «Питтсбургу» одолеть «Айлендерс». У Шабанова — гол

В ночь с 9 на 10 октября завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Питтсбург Пингвинз» принимал «Нью-Йорк Айлендерс». Встреча прошла в американском Детройте на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» и закончилась победой хозяев со счётом 4:3.
В составе победителей голами отличились Харрисон Брунике, Джастин Бразо, Сидни Кросби (1+1) и российский нападающий Евгений Малкин (1+2). У гостей забивали Джонатан Друен, Кайл Палмьери и российский форвард Максим Шабанов. Другие российские игроки Александр Романов и Максим Цыплаков завершили матч без очков. В активе голкипера «островитян» Егора Сорокина 24 сейва.
В следующей встрече «Питтсбург» на своём льду встретится с «Нью-Йорк Рейнджерс». «Айлендерс» начнут домашнюю серию и сыграют с «Вашингтон Кэпиталз». Обе встречи пройдут 12 октября.
- 10 октября 2025
-
04:53
-
04:50
-
04:41
-
04:39
-
04:37
-
04:22
-
03:39
-
02:58
-
02:39
- 9 октября 2025
-
23:50
-
23:40
-
23:30
-
23:16
-
23:02
-
22:45
-
22:43
-
22:40
-
22:37
-
22:31
-
22:13
-
21:52
-
21:44
-
21:40
-
21:27
-
21:20
-
21:15
-
21:10
-
21:02
-
20:39
-
20:15
-
19:52
-
19:34
-
19:30
-
19:03
-
18:40