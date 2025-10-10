«Флорида» победила «Филадельфию» с Мичковым в матче НХЛ. У Бобровского — 19 сейвов

В ночь с 9 на 10 октября завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Флорида Пантерз» принимала «Филадельфию Флайерз». Встреча прошла в американском Санрайзе на стадионе «Амерант Банк Арена» и закончилась победой хозяев со счётом 2:1.

В составе победителей голами отметились Антон Лунделль и Брэд Маршан. Защитник хозяев Дмитрий Куликов не отметился результативными действиями. Вратарь Сергей Бобровский завершил встречу с 19 сейвами. Голкипер Даниил Тарасов участия в игре не принимал. Единственную шайбу у гостей забросил Ноа Кейтс. Россияне Матвей Мичков и Егор Замула очков в матче не набрали.

В следующей встрече «Флорида» завершит домашнюю серию и встретится с «Оттавой Сенаторз». «Филадельфия» сыграет на выезде с «Каролиной Харрикейнз». Обе встречи пройдут 12 октября.

