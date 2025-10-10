Кирилл Капризов установил рекорд «Миннесоты» в первом матче нового сезона НХЛ
В эти минуты в Сент-Луисе на стадионе «Энтерпрайз-центр» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Сент-Луис Блюз» принимает «Миннесоту Уайлд».
НХЛ — регулярный чемпионат
10 октября 2025, пятница. 03:00 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
2-й период
0 : 3
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
0:1 Хартман (Юханссон) – 15:54 0:2 Болди (Капризов, Росси) – 17:30 0:3 Эрикссон Эк (Болди, Тарасенко) – 32:27 (pp)
На момент написания новости проходит второй период. Счёт в матче 2:0 в пользу гостей. В этой встрече результативной передачей отметился российский нападающий Кирилл Капризов. Он продлил свою серию с очками в стартовых матчах сезона до шести, начиная с сезона-2020/21, и обошёл Микко Койву (5 матчей с сезона-2008/09 по 2012/13), установив новый рекорд в истории «Миннесоты».
30 сентября Капризов согласовал с «Миннесотой» новый восьмилетний контракт на $ 136 млн с кэпхитом соглашения в $ 17 млн. Российский форвард стал самым высокооплачиваемым игроком НХЛ.
