Главная Хоккей Новости

Баффало – Рейнджерс, результат матча 10 октября 2025, счет 0:4, регулярный чемпионат НХЛ 2025/2026

Передача Панарина и 37 сейвов Шестёркина помогли «Рейнджерс» обыграть «Баффало»
Комментарии

Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Баффало Сэйбрз» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча прошла в Баффало на стадионе «Кибэнк-центр» и завершилась победой гостей со счётом 4:0.

НХЛ — регулярный чемпионат
10 октября 2025, пятница. 02:00 МСК
Баффало Сэйбрз
Баффало
Окончен
0 : 4
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
0:1 Лафреньер (Трочек, Панарин) – 11:43     0:2 Суси – 54:46     0:3 Миллер (Шнайдер, Лафреньер) – 57:11     0:4 Фокс (Кэррик) – 57:25    

За «Рейнджерс» шайбы забросили Алекси Лафреньер, Карсон Суси, Джей Ти Миллер и Адам Фокс. Российский нападающий Артемий Панарин отметился результативной передачей. Российский голкипер Игорь Шестёркин сделал 37 сейвов. Защитник Владислав Гавриков не отметился результативными действиями.

В предыдущем матче «Рейнджерс» проиграли «Питтсбург Пингвинз» со счётом 0:3. В следующем матче регулярного чемпионата НХЛ «Рейнджерс» встретятся с «Питтсбург Пингвинз», а «Баффало» сыграет с «Бостон Брюинз».


