Передача Панарина и 37 сейвов Шестёркина помогли «Рейнджерс» обыграть «Баффало»

Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Баффало Сэйбрз» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча прошла в Баффало на стадионе «Кибэнк-центр» и завершилась победой гостей со счётом 4:0.

За «Рейнджерс» шайбы забросили Алекси Лафреньер, Карсон Суси, Джей Ти Миллер и Адам Фокс. Российский нападающий Артемий Панарин отметился результативной передачей. Российский голкипер Игорь Шестёркин сделал 37 сейвов. Защитник Владислав Гавриков не отметился результативными действиями.

В предыдущем матче «Рейнджерс» проиграли «Питтсбург Пингвинз» со счётом 0:3. В следующем матче регулярного чемпионата НХЛ «Рейнджерс» встретятся с «Питтсбург Пингвинз», а «Баффало» сыграет с «Бостон Брюинз».