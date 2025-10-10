Передача Панарина и 37 сейвов Шестёркина помогли «Рейнджерс» обыграть «Баффало»
Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Баффало Сэйбрз» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча прошла в Баффало на стадионе «Кибэнк-центр» и завершилась победой гостей со счётом 4:0.
НХЛ — регулярный чемпионат
10 октября 2025, пятница. 02:00 МСК
Баффало Сэйбрз
Баффало
Окончен
0 : 4
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
0:1 Лафреньер (Трочек, Панарин) – 11:43 0:2 Суси – 54:46 0:3 Миллер (Шнайдер, Лафреньер) – 57:11 0:4 Фокс (Кэррик) – 57:25
За «Рейнджерс» шайбы забросили Алекси Лафреньер, Карсон Суси, Джей Ти Миллер и Адам Фокс. Российский нападающий Артемий Панарин отметился результативной передачей. Российский голкипер Игорь Шестёркин сделал 37 сейвов. Защитник Владислав Гавриков не отметился результативными действиями.
В предыдущем матче «Рейнджерс» проиграли «Питтсбург Пингвинз» со счётом 0:3. В следующем матче регулярного чемпионата НХЛ «Рейнджерс» встретятся с «Питтсбург Пингвинз», а «Баффало» сыграет с «Бостон Брюинз».
