Дубль Кучерова не спас «Тампу» от поражения в матче с «Оттавой», у Зуба шайба и передача

Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимал «Оттаву Сенаторз». Встреча прошла в Тампе на стадионе «Бенчмарк Интернейшнл-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 5:4.

В составе «Тампы» забивали Оливер Бьёркстранд, Брейден Пойнт и российский нападающий Никита Кучеров (дважды). Российский голкипер Андрей Василевский сделал 29 сейвов.

За «Оттаву» отличились Дилан Козенс, российский защитник Артём Зуб, Шейн Пинто (дважды) и Клод Жиру. Также Зуб в этой встрече отметился результативной передачей.

В следующем матче «Тампа» встретится с «Нью-Джерси Дэвилз», а «Оттава» сыграет с «Флоридой Пантерз».