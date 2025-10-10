Скидки
Тампа – Оттава, результат матча 10 октября 2025, счет 4:5, регулярный чемпионат НХЛ 2025/2026

Дубль Кучерова не спас «Тампу» от поражения в матче с «Оттавой», у Зуба шайба и передача
Комментарии

Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимал «Оттаву Сенаторз». Встреча прошла в Тампе на стадионе «Бенчмарк Интернейшнл-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 5:4.

НХЛ — регулярный чемпионат
10 октября 2025, пятница. 02:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
4 : 5
Оттава Сенаторз
Оттава
1:0 Бьёркстранд (Гюнцель, Пойнт) – 05:35 (pp)     2:0 Пойнт (Гюнцель, Рэддиш) – 07:00     2:1 Козенс (Ткачук, Сандерсон) – 10:18 (pp)     3:1 Кучеров (Хедман, Пойнт) – 14:46 (pp)     3:2 Зуб (Ткачук, Штюцле) – 20:42     3:3 Пинто (Зуб, Ткачук) – 35:09     3:4 Пинто (Сандерсон) – 58:13     3:5 Жиру (Пинто, Зуб) – 59:12     4:5 Кучеров (Рэддиш, Хедман) – 59:46    

В составе «Тампы» забивали Оливер Бьёркстранд, Брейден Пойнт и российский нападающий Никита Кучеров (дважды). Российский голкипер Андрей Василевский сделал 29 сейвов.

За «Оттаву» отличились Дилан Козенс, российский защитник Артём Зуб, Шейн Пинто (дважды) и Клод Жиру. Также Зуб в этой встрече отметился результативной передачей.

В следующем матче «Тампа» встретится с «Нью-Джерси Дэвилз», а «Оттава» сыграет с «Флоридой Пантерз».

