Дубль Кучерова не спас «Тампу» от поражения в матче с «Оттавой», у Зуба шайба и передача
Поделиться
Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимал «Оттаву Сенаторз». Встреча прошла в Тампе на стадионе «Бенчмарк Интернейшнл-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 5:4.
НХЛ — регулярный чемпионат
10 октября 2025, пятница. 02:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
4 : 5
Оттава Сенаторз
Оттава
1:0 Бьёркстранд (Гюнцель, Пойнт) – 05:35 (pp) 2:0 Пойнт (Гюнцель, Рэддиш) – 07:00 2:1 Козенс (Ткачук, Сандерсон) – 10:18 (pp) 3:1 Кучеров (Хедман, Пойнт) – 14:46 (pp) 3:2 Зуб (Ткачук, Штюцле) – 20:42 3:3 Пинто (Зуб, Ткачук) – 35:09 3:4 Пинто (Сандерсон) – 58:13 3:5 Жиру (Пинто, Зуб) – 59:12 4:5 Кучеров (Рэддиш, Хедман) – 59:46
В составе «Тампы» забивали Оливер Бьёркстранд, Брейден Пойнт и российский нападающий Никита Кучеров (дважды). Российский голкипер Андрей Василевский сделал 29 сейвов.
За «Оттаву» отличились Дилан Козенс, российский защитник Артём Зуб, Шейн Пинто (дважды) и Клод Жиру. Также Зуб в этой встрече отметился результативной передачей.
В следующем матче «Тампа» встретится с «Нью-Джерси Дэвилз», а «Оттава» сыграет с «Флоридой Пантерз».
Комментарии
- 10 октября 2025
-
05:16
-
04:53
-
04:50
-
04:41
-
04:39
-
04:37
-
04:22
-
03:39
-
02:58
-
02:39
- 9 октября 2025
-
23:50
-
23:40
-
23:30
-
23:16
-
23:02
-
22:45
-
22:43
-
22:40
-
22:37
-
22:31
-
22:13
-
21:52
-
21:44
-
21:40
-
21:27
-
21:20
-
21:15
-
21:10
-
21:02
-
20:39
-
20:15
-
19:52
-
19:34
-
19:30
-
19:03