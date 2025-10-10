Передача защитника Никишина помогла «Каролине» переиграть «Нью-Джерси»

В ночь с 9 на 10 октября мск на льду арены «Леново Центр» в Роли (США, штат Северная Каролина) завершился стартовый матч регулярного чемпионата НХЛ нового сезона-2025/2026 между клубами «Каролина Харрикейнз» и «Нью-Джерси Дэвилз». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 6:3.
Результативной передачей отметился российский защитник «Каролины» Александр Никишин, который помог партнёрам по команде открыть счёт на пятой минуте игры. Его одноклубник нападающий Андрей Свечников, а также форварды гостей Евгений Дадонов и Арсений Грицюк результативными действиями не отметились.
Авторами голов «Харрикейнз» стали К'Андре Миллер (дубль), Сет Джарвис (дубль, одна — в пустые ворота), Тейлор Холл и Эрик Робинсон (в пустые ворота). У «Нью-Джерси» шайбы забрасывали Даги Хэмилтон, Коди Гласс и Йеспер Братт.
Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.
