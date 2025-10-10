Скидки
Каролина Харрикейнз — Нью-Джерси Дэвилз, результат матча 10 октября 2025, счет 6:3, регулярный чемпионат НХЛ 2025-2026

Передача защитника Никишина помогла «Каролине» переиграть «Нью-Джерси»
В ночь с 9 на 10 октября мск на льду арены «Леново Центр» в Роли (США, штат Северная Каролина) завершился стартовый матч регулярного чемпионата НХЛ нового сезона-2025/2026 между клубами «Каролина Харрикейнз» и «Нью-Джерси Дэвилз». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 6:3.

НХЛ — регулярный чемпионат
10 октября 2025, пятница. 02:30 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
6 : 3
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
1:0 Холл (Гостисбер, Никишин) – 04:06     1:1 Хэмилтон (Братт, Хьюз) – 28:15     2:1 Миллер (Каррье) – 29:23     2:2 Гласс (Хьюз) – 33:54     3:2 Миллер (Ахо, Блейк) – 50:21 (pp)     3:3 Братт (Песке, Хьюз) – 51:38     4:3 Джарвис (Ахо, Гостисбер) – 57:17     5:3 Джарвис – 59:05     6:3 Робинсон (Холл, Котканиеми) – 59:47    

Результативной передачей отметился российский защитник «Каролины» Александр Никишин, который помог партнёрам по команде открыть счёт на пятой минуте игры. Его одноклубник нападающий Андрей Свечников, а также форварды гостей Евгений Дадонов и Арсений Грицюк результативными действиями не отметились.

Авторами голов «Харрикейнз» стали К'Андре Миллер (дубль), Сет Джарвис (дубль, одна — в пустые ворота), Тейлор Холл и Эрик Робинсон (в пустые ворота). У «Нью-Джерси» шайбы забрасывали Даги Хэмилтон, Коди Гласс и Йеспер Братт.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

